Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, vendredi 18 février 2022 à Bruxelles, avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en marge du 6e sommet Union européenne-Union africaine.

Le chef de l’Etat tunisien a, à cette occasion, mis en avant les liens historiques unissant les deux pays, soulignant la nécessité de les renforcer davantage et de donner un nouvel élan à la coopération économique, commerciale et financière, indique la présidence de la République sur sa page Facebook.

Kaïs Saïed a expliqué à son interlocuteur que la mise en place des mesures exceptionnelles en Tunisie avait pour but de sauver le pays et bâtir un avenir meilleur pour le peuple tunisien, en veillant à préserver l’indépendance de la justice et à garantir la liberté, la démocratie, les droits de l’Homme et la lutte contre la corruption.

De son côté, le chef du gouvernement espagnol a souligné la détermination de l’Espagne à promouvoir ses relations avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, annonçant que son pays œuvre à mettre en place de nouveaux programmes de partenariat avec les pays du sud de la Méditerranée. Dans ce cadre, il invite la Tunisie à proposer ses visions pour mettre à profit ces derniers.

Sanchez a aussi fait part de l’ouverture de son gouvernement sur toute initiative à même de développer les relations bilatérales économiques et commerciales avec la Tunisie, soulignant la volonté d’encourager les entreprises espagnoles à s’installer en Tunisie.

Sur un autre plan, le chef du gouvernement espagnol soulignera l’importance de renforcer la communication et le dialogue entre les responsables des deux pays afin d’avoir une vision claire sur la situation en Tunisie et contrer les rumeurs et les fausses informations.