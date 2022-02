Un protocole d’accord culturel tuniso-chinois sur trois ans (2022-2024) a été signé, vendredi 18 février, au ministère des Affaires culturelles en vertu duquel des projets bilatéraux seront mis en place et des manifestations communes auront lieu dans les deux pays durant la période de l’accord.

La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et l’ambassadeur de la Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, ont procédé à la signature de ce programme exécutif pour le renforcement des relations de coopération et d’échange culturel et artistique entre les deux pays.

S’exprimant à l’issue de la cérémonie de signature, la ministre a qualifié “un accord historique et important” qui coïncide avec une période de défis dans secteur culturel impacté par la crise sanitaire de Covid-19. Elle a rappelé la place de choix qu’occupe la Tunisie en tant que site stratégique au carrefour des civilisations qui a longtemps été un espace de brassage entre les cultures successives.

L’ambassadeur chinois a également souligné l’importance de ce nouvel accord qui vise le renforcement des échanges culturels entre son pays et la Tunisie. Il est revenu sur la politique de promotion de l’action culturelle existence entre les deux pays aux civilisations millénaires et qui sera renforcée visa ce nouveau partenariat étalé sur trois ans.

Auparavant une rencontre entre les deux responsables avait permis de discuter des modalités d’un programme d’échange de compétences et d’expertise en matière de promotion du produit culturel qui concerne en particulier les sites et points historiques du patrimoine national.

Il ressort des déclarations faites que ce nouveau cadre du partenariat tuniso-chinois sera renforcé par l’organisation de visites mutuelles et de résidences artistiques qui auront lieu dans les deux pays.

Un projet de création d’un festival de cinéma et un autre de doublage de films tunisiens en chinois verront également le jour avec pour objectif la promotion de la culture tunisienne en Chine.

Les nombreux programmes contenus dans cet accord avec la république populaire de Chine seront axés notamment sur les relations de partenariat dans les industries culturelles créatives et numériques.

Ce nouveau partenariat entre la Tunisie et la Chine s’inscrit dans le cadre de la dynamisation de la diplomatie culturelle basée essentiellement sur l’échange culturel et artistique et l’ouverture sur les autres cultures et civilisations.