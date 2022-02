Le ministre des Technologies de la communication a présidé, jeudi 17 février 2022, la cérémonie de lancement d’une plateforme permettant de présenter au public des données sur les niveaux de champs électromagnétiques.

Conçue par l’Agence nationale des fréquences (ANF), cette plateforme (en période d’essai) vise à permettre au citoyen de s’assurer que son environnement est sain et ne présente pas des risques de pollution électromagnétique, provenant des stations de téléphonie mobile (2G, 3G, et 5G) et par les émetteurs tv, radio, wifi…

Cette plateforme est disponible sur le site www.tunisia-emf.tn, ou à travers l’installation de l’application android Tunisia EMF, disponible sur google play, selon la directrice générale de l’ANF Olfa Jamali.

D’après la responsable, la plateforme Tunisia EMF a été développée pour fournir des indicateurs sur l’environnement électromagnétique dans certaines zones qui suscitent l’inquiétude de public. L’objectif est de montrer que les champs électromagnétiques sont sous contrôle et leurs valeurs sont inférieures aux limites.

Il a ajouté que la présence d’une entité de contrôle est de nature à rassurer les citoyens précisant que le niveau maximal des fréquences radio en Tunisie est fixé au niveau de 28 Micro Voltmètre.

La mission de contrôle instantané des champs magnétiques est assurée grâce à la mise en place d’un réseau pilote de surveillance opérationnel 24h/24 et 7j/7 sans arrêt. Ce réseau est composé de 16 sondes de mesure implantés dans 9 gouvernorats de la République (Tunis, Ariana, La Mannouba, Bizerte, Béja, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan et Sousse).

Pour sa part, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, a fait savoir que la plateforme est actuellement en période d’essai, dans les zones à forte densité de population, soulignant que cette expérience sera généralisée sur tout le territoire de la République dans une prochaine étape.