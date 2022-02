Un nouveau projet artistique baptisé “Justice climatique à Sebkhet Sejoumi” a été récemment lancé par l’association ” Les Amis des Oiseaux ” (AAO/BirdLife en Tunisie) et l’artiste Khaled Zaghdoud dans l’objectif d’interpréter artistiquement les conséquences que pourrait avoir une mauvaise gestion de la zone humide sur la population locale dans un contexte de transition et d’adaptation climatique.

Ce projet, précise l’association, est financé par la Fondation Hivos dans le cadre de son programme “Voix pour une action climatique juste”.

Durant 18 mois, l’AAO/BirdLife en Tunisie et Hivos offriront à l’artiste le cadre pour la réalisation d’œuvres artistiques à Sebkhet Sejoumi. Dans ce projet, les partenaires s’appuieront sur la recherche et l’expression artistique pour défendre les droits des populations locales à un climat sain et stable qui permet le développement durable et la conservation de la zone humide.

L’AAO/BirdLife en Tunisie vise à travers ce projet à continuer à communiquer au sujet de Sebkhet Sejoumi et à attirer les regards sur cette zone humide d’importance internationale pour mobiliser l’opinion publique et convaincre les décideurs des concepts de justice climatique et de l’importance de l’engagement envers ses valeurs pour la conservation de la Nature et de l’environnement.

Khaled Zaghdoud est un jeune artiste plasticien engagé pour les causes environnementales et sociétales.

Hivos est une organisation de développement international guidée par des valeurs humanistes. Avec ses partenaires locaux, Hivos vise à contribuer à un monde libre, juste et durable dans lequel tous les citoyens ont un accès égal aux chances, aux droits et aux ressources pour le développement, et peuvent participer activement et équitablement aux processus décisionnels qui déterminent leur vie, leur société et leur avenir. Hivos opère au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.