TOPNET, le leader des fournisseurs de services internet en Tunisie, vient d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec l’association Graines d’Entrepreneurs, l’organisme qui initie les leaders de demain à l’esprit entrepreneurial.

La cérémonie de signature s’est tenue le Mardi 15 Février 2022 au siège de TOPNET, en présence de la Directrice Générale de TOPNET, Madame Rym Ben Dhief Akremi, et de Madame Sana Ksouri, directrice exécutive de Graines d’entrepreneurs.

Ce partenariat stratégique est destiné à soutenir les efforts de cet organisme afin d’appuyer les différentes activités et évènements des jeunes enfants de 8 à 16 ans porteurs de projets entrepreneuriaux.

TOPNET fera bénéficier à l’association Graines d’Entrepreneurs un soutien financier et technologique offrant son savoir-faire pour accompagner l’association dans sa mission de booster la créativité dès le jeune âge, et développer le potentiel des jeunes en créant des leaders agiles et efficaces.

Durant la cérémonie, Mme Rym Ben Dhief Akremi a déclaré qu’à travers ce partenariat, TOPNET mettra à la disposition des jeunes entrepreneurs, son expertise et ses solutions de technologiques innovantes clés en main afin d’aider ses jeunes talents à lancer leurs projets dès leur plus jeune âge.

Les jeunes graines bénéficieront aussi d’un accompagnement spécifique pour une utilisation efficace des nouvelles technologies mises à leur disposition dans le cadre de l’exercice de leur activité.

A cette occasion, Madame Rym Ben Dhief Akremi a rappelé l’intérêt accordé par TOPNET au développement des jeunes au sein des régions de l’intérieur du pays et a annoncé son soutien à l’action lancée pour les jeunes de la région de Makther.

De son coté, Mme Sana Ksouri a déclaré que « Graines d’Entrepreneurs est une organisation qui a pour objectif de répandre et d’inculquer l’esprit entrepreneurial dès leur plus jeune âge forgeant ainsi une génération de futurs leaders et porteurs de projets innovants via une approche ludique basée sur l’éducation positive et la pédagogie active ». Elle a aussi exprimé sa fierté de signer ce partenariat avec le leader des services Internet en Tunisie ainsi que sa confiance en la qualité des services de TOPNET qui accompagnera les jeunes graines tout au long du processus de création de leurs projets.

A travers cette nouvelle signature, TOPNET continue sa stratégie de développement de l’écosystème des jeunes entrepreneurs tunisiens en les accompagnant avec des solutions innovantes et confirmant sa volonté de soutenir les jeunes porteurs de projets, à travers des outils et des services à forte valeur ajoutée ainsi que des offres adaptées à leurs besoins.