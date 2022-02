Une conférence-débat portant sur le thème ” Les espèces marines invasives ” sera organisée, samedi 26 février 2022, par la Cité des Sciences à Tunis, dans l’objectif de soulever ce problème important mais souvent méconnu par le grand public.

Cette conférence sera composée de trois interventions présentées par des scientifiques tunisiens, dont les compétences vont au-delà de l’étude de ces espèces marines envahissantes mais qui touchent surtout à la gestion et la mise au point des moyens qui empêchent et atténuent les bio-invasions.

En effet, les côtes marines Tunisiennes hébergent environ 2500 espèces animales et 600 espèces végétales (Macrophytes et Phanérogames). Toutefois, cette biodiversité marine et côtière particulièrement intéressante, est menacée par les espèces invasives marines.

Les espèces marines envahissantes sont considérées comme l’une des plus grandes menaces pour les écosystèmes marins. Elles ont des impacts importants sur la biodiversité, les écosystèmes, la pêche et la mariculture (la reproduction et l’élevage d’organismes marins pour la consommation humaine), la santé humaine, le développement et les infrastructures industriels.