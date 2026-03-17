Dans le cadre de ses engagements envers la Convention sur la diversité biologique, la Tunisie a finalisé son 7ᵉ Rapport national sur la biodiversité, un exercice stratégique qui vise à accélérer l’action nationale en faveur de la nature à l’horizon 2030, indique mardi, PNUD Tunisie, sur sa page facebook.

Véritable levier d’orientation des politiques publiques, des priorités d’investissement et de la coordination intersectorielle, ce rapport est le fruit d’un processus consultatif structuré et inclusif, marqué par un processus national de concertation réunissant ministères, institutions publiques, société civile, monde académique et partenaires techniques et financiers.

Ce rapport met en lumière les progrès réalisés en matière de conservation des écosystèmes, le renforcement de la gouvernance environnementale ainsi que l’intégration progressive de la biodiversité dans la planification nationale et les mécanismes financiers.

À travers ce rapport, la Tunisie affirme que la biodiversité n’est plus uniquement une priorité environnementale, mais un pilier essentiel d’un développement durable, inclusif et résilient, souligne la même source.

Le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie œuvre pour une meilleure synergie des conventions internationales portant sur la préservation de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des terres et la lutte contre le changement climatique. Avec ses partenaires, il essaye de favoriser le dialogue au niveau national et régional sur des priorités nationales comme la transition énergétique ou les objectifs de développement durable. Il a également comme objectif de contribuer à un environnement favorable pour un meilleur positionnement de la Tunisie dans le domaine de l’environnement et l’énergie dans son entourage régional et international à travers la promotion d’une coopération triangulaire.