Un nouveau fonds destiné à financer le climat “Local Invest Finance Facility” (PLIFF) a été lancé, à l’issue du Forum des mondes méditerranéens, tenu en début de semaine, à Marseille, a annoncé l’Union pour la Méditerranée (UpM).

Le nouveau fonds, dont le montant n’a pas été précisé, “vise à soutenir les autorités régionales et locales méditerranéennes pour investir dans des projets concrets d’infrastructures à faible émission de carbone et résilientes face au changement climatique, notamment à travers des partenariats avec des entreprises privées locales”, a précisé l’UpM.

La mise en œuvre de ce fonds “renforcera à terme l’engagement et les contributions concrètes des pays méditerranéens à la réalisation de l’Accord de Paris sur le changement climatique”.

Le Forum des mondes méditerranéens s’est tenu les 7 et 8 février 2022 à Marseille, en France, à l’initiative du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, et a réuni environ 1 000 participants représentant la société civile dans les différents pays du pourtour méditerranéen.