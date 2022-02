Durant l’année 2021 la société les Ciments De Bizerte a connu une amélioration sur tous les niveaux par rapport à l’année 2020.

1. INVESTISSEMENTS :

La société a continué le suivi de ses investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau pour garantir la continuité d’exploitation.

2. PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

Jusqu’au 31/12/2021 la production du clinker a atteint 710 070 tonnes soit une augmentation de 46 579 tonnes par rapport a l’année 2020, ce qui représente une évolution de +7.02%.

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE jusqu’au 31/12/2021 a été de 673 079 tonnes, cette production a augmenté de 17 829 tonnes par rapport à l’année 2020 qui a été 663 491 soit une augmentation de +2.72%.

La production de la chaux jusqu’au 31/12/2021 a connu aussi une diminution de -17.92% soit une diminution de 3 413 tonnes par rapport à la production de l’année 2020. Cette baisse est due à la manque de la demande de la chaux constatée sur le marché nationale et au niveau du secteur.

La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 31/12/2021 a connu une augmentation remarquable de +4.98% comparé à l’année 2020 passant de 105 382 581 DT à 110 637 895 DT en 2020 soit une augmentation de+ 5 255 314 DT.

Le chiffre d’affaires export de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 31/12/2021 a connu aussi une amélioration significative de +256% comparé à la même période 2020 passant de 5 674 648 DT à 20 202 030 DT soit une augmentation de + 14 527 382 DT.

Aussi le chiffre d’affaires globales (local+export) jusqu’au 31/12/2021 a connu une amélioration de +17,81% par rapport a l’année 2020 passant de 111 057 229 DT à 130 839 925 DT soit une augmentation de + 19 782 696 DT.

Durant ce quatrième trimestre de l’année 2021, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a connu une augmentation exceptionnelle .Elle a généré des revenus trimestriels de 818 978 dinars HT et ce, suite aux déchargements de six (06) navires de 68 248 tonnes avec un cumul total de l’année 2021 de 478 515 tonnes de coke de pétrole (35 navires déchargées) d’une valeur de 5 742 180 dinars HT contre 5 456 854 dinars HT pour l’année 2020 dégageant un écart positif de 285 326DT soit 5.23% par rapport

l’année 2020.

3. L’ENDETTEMENT :

Malgré La crise financière nationale et internationale causée par la propagation de la pandémie du COVID19, la société arrive à honorer ses engagements envers ses fournisseurs. La société a pu également payer

22 702 751 DT de ses crédits à moyen terme qui ont diminué pour passer de 160 022 898 DT en 2020 à

137 320 147 DT en 2021.Aussi les crédits de gestion ont baissé de 14 153 381 DT en 2020 à 12 914 014 DT

en 2021.

4. PERSPECTIVES :

Les perspectives du premier trimestre 2022 se présentent comme suit :

– L’augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande.

– Maîtriser les coûts de production et de distribution.

– Améliorer sa part sur le marché local.

– Honorer ses engagements contractuels en matière d’exportation clinker.

– La réalisation de ses investissements prévus au budget.

– Maintenir un climat social serein ou règne la confiance et le sentiment d’appartenance.

– Réaliser les recrutements prévus pour promouvoir le facteur humain.

– Diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Libye.

– Rentabilisation des installations du quai par l’export du clinker et ciment en – Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.