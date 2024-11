Le chiffre d’affaires local de la Société les Ciments de Bizerte, a diminué, au cours du 3éme trimestre 2024, de 77,43% par rapport à la même période de 2023 pour se situer à 5 271172 dinars(D) en 2024, selon ses indicateurs d’activités relatifs au 3ème trimestre 2024, publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette baisse est due principalement à l’arrêt total de la production du clinker durant cette période. De même, le chiffre d’affaires total de la Société Les Ciments de Bizerte a enregistré une régression, au cours du troisième trimestre 2024, suite à l’absence totale d’exportations.

L’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré, au cours de cette période, des revenus en hors taxe de 1 204 906 D, suite aux déchargements de coke de pétrole de six navires pour une quantité globale de 100 400 tonnes. La production du clinker a été suspendue, durant tout le 3 ème Trimestre 2024, en raison de l’absence du combustible a savoir le coke de pétrole seul source d’énergie possible pour le fonctionnement du four, et ce, suite aux difficultés financières rencontrées par la société qui l’ont empêché d’importer cette matière.

La production de ciment par la société les CIMENTS DE BIZERTE, durant le 3éme trimestre 2024, a été de 16 796 tonnes, enregistrant une baisse de 75 020 tonnes par rapport à la même période de l’année 2023.

La production de chaux a, aussi, connu une diminution de 68,03 % , soit une baisse de 734 tonnes par rapport à la production de la même période de l’année 2023. Cette régression est due au manque de la demande de chaux constatée sur le marché national et au niveau du secteur Compte tenu de la continuité de la crise financière de la société, elle n’a pas pu honorer ses engagements envers ses fournisseurs ainsi que ses dettes bancaires.

À la fin du 3éme trimestre 2024, le total des dettes bancaires de la société a augmenté de 5 724183 D par rapport au 31 décembre 2023, de fait de l’accumulation des intérêts de retard et de rééchelonnement. Aussi, les crédits de gestion ont augmenté de 5 265 635 D et ce aussi suite à l’accumulation des intérêts de retard et de rééchelonnement.

A rappeler que la Société Les Ciments de Bizerte est une entreprise publique en forme de Société Anonyme à capital social de 14 598 283 D où l’Etat détient 99,52 % des parts et les privés 0,48 %.