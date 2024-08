La société les Ciments de Bizerte a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème Trimestre 2024

Compte tenu de la crise financière toujours étouffante que traverse l’entreprise, elle ne parvient toujours pas à reprendre son activité normale dans l’industrie du ciment et se limite uniquement à l’activité de broyage du clinker importé de l’étranger et de déchargement des bateaux de coke de pétrole au profit d’autrui.

PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

La production du clinker a été suspendue durant tout le 2ème Trimestre 2024. Cette suspension est due à l’absence de la matière coke de pétrole seul combustible possible pour le fonctionnement du four et ce, suite aux difficultés financières rencontrées par la société qui l’ont empêché d’importer cette matière.

La production de ciment par la société les CIMENTS DE BIZERTE durant ce 2éme Trimestre

2024 a été de 33.282 tonnes, production en baisse de (76.573) tonnes par rapport à la même période de l’année 2023 qui était de 109.855 tonnes soit une régression de (69.70%).

La production de chaux durant ce 2éme Trimestre 2024 a aussi connu une diminution de

(37.33) % soit une baisse de (404) tonnes par rapport à la production de la même période de l’année 2023. Cette baisse est due au manque de la demande de chaux constatée sur le marché national et au niveau du secteur.

Le chiffre d’affaires local de la Société les Ciments de Bizerte durant ce 2éme Trimestre 2024 a diminué de (16.469.195) DT soit (67.23) % par rapport à la même période de 2023 passant de 24.494.717 DT à 8.025.522DT en 2024. Cette diminution est due principalement à l’arrêt total de la production du clinker durant cette période.

Le chiffre d’affaires total de la Société Les Ciments de Bizerte durant ce 2éme Trimestre 2024 a connu la même diminution suite à l’absence totale d’exportations.

Durant ce 2éme Trimestre 2024, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 342.024 DT, suite aux déchargements de coke de pétrole de deux (02) navires pour une quantité globale de 28.502 tonnes.

L’ENDETTEMENT :

Suite à ses difficultés financières, la société n’a pas pu honorer ses engagements envers ses fournisseurs par contre elle a essayé de réduire ses dettes bancaires en payant 15.338.837 DT de ses crédits à moyen terme qui ont diminué par rapport à la même période de 2023 pour passer de 136 .096 .046 DT à 120.757.209 DT. Les crédits de gestion ont aussi baissé de 33.268.509 DT (2023) à 27.110.136 DT (2024) et ce, pour le préfinancement des stocks. Ils seront honorés à leur échéance quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.

PERSPECTIVES :

Les perspectives du troisième trimestre 2024 se présentent comme suit :

– La reprise de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande.

– Maîtriser les coûts de production et de distribution.

– Améliorer la part de la Société sur le marché local.

– Maintenir un climat social serein où règnent la confiance et le sentiment d’appartenance.

– Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.