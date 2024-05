La société les Ciments de Bizerte a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1èr Trimestre 2024.

Durant ce premier trimestre la société a connu des difficultés financières qui ont conduit à la suspension totale de la production du clinker (activité principale) et à garder seulement l’activité de broyage et l’exploitation du son quai.

2. PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

La production du clinker a été suspendu durant tout le 1èr Trimestre 2024 .Cette suspension est du a l’absence de matière de coke de pétrole le seul combustible pour le fonctionnement du four et ce suite aux difficultés financière connu par la société qui l’ont empêché d’importer cette matière.

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE jusqu’au 31/03/2024 a été de 50 588 tonnes, cette production a diminué de -58 700 tonnes par rapport à la même période de l’année 2023 qui était de 109 288 tonnes soit une régression de – 53.71%.

La production de la chaux jusqu’au 31/03/2024 a connu une diminution de – 40.82 % soit une diminution de 665 tonnes par rapport à la production de la même période de l’année 2023. Cette baisse est due au manque de la demande de la chaux constatée sur le marché

nationale et au niveau du secteur.

Il est à signaler que la production des ciments et de la chaux sont en fonction de la demande et que les quantités produites ont été réalisées sur cette base .La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 31/03/2024 a diminué de 13 595 682DT soit – 52.57 % par rapport à la même période 2023 passant de 25 857 730DT à 12 262 048DT en 2024.cette diminution est du principalement a l’arrêt

total de la production du clinker durant tout ce trimestre est ce suite aux difficultés financière qui ont empêchés la société a importer le coke de pétrole le seul combustible pour le fonctionnement du four.

Aussi le chiffre d’affaires total de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 31/03/2024 a connu la même diminution suite a l’absence totale des exportations.

Il est à signaler aussi que Le chiffre d’affaires total de tout le secteur national des différents produits (Ciment, Clinker, chaux) a connu une diminution de – 16%.

Durant le premier trimestre de l’année 2024, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 359 975DT, suite aux déchargements de huit (02) navires d’une quantité global de 29 998 tonnes.

3. L’ENDETTEMENT :

Malgré les difficultés financière, la société continu à honorer ses engagements envers ses fournisseurs. Aussi la société a pu également payer 3 656 207DT de ses crédits à moyen terme qui ont diminué pour passer de 127 462 056DT au 31/12/2023 à 123 805 849DT

au 31/03/2024 .Les crédits de gestion ont diminué de 25 326 020DT(2023) à 27 574 454DT(2024) et ce pour le préfinancement des stocks. Ils seront honorés à leurs échéances quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.

4. PERSPECTIVES :

Les perspectives du deuxième trimestre 2024 se présentent comme suit :

– La reprise de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande.

– Maitriser les couts de production et de distribution.

– Améliorer sa part sur le marché local.

– Maintenir un climat social serein ou règne la confiance et le sentiment d’appartenance.

– Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.