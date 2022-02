La Tunisie a été élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) pour la période 2022-2024, à l’issue des élections qui se sont déroulées dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, à l’occasion de la 40ème session du Conseil exécutif de l’Union.

Quinze membres ont été choisis dans le cadre du renouvellement complet de la composition du Conseil de l’UA.

A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger souligne, dans un communiqué publié jeudi 3 février 2022, que ” L’élection de la Tunisie comme membre de cette importante instance africaine est une nouvelle preuve du respect dont elle jouit au niveau régional et international, et montre à l’évidence la confiance en sa capacité de contribuer efficacement à l’instauration de la paix et de la sécurité internationales, en particulier sur le continent africain “.

La Tunisie a démontré quand elle était membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, son souci de faire entendre la voix de l’Afrique au sein de l’instance onusienne et de placer les questions africaines au fronton des priorités de la communauté internationale, a souligné le département des affaires étrangères dans le même communiqué.