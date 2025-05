Chargé par le président de la République, Kais Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, participera mercredi, à la 3e session ordinaire de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine (UA) et de l’Union européenne (UE).

Il prendra également part aux travaux de la première réunion de suivi de la coopération Afro-européenne, lit-on dans d’un communiqué du département des affaires étrangères publié, mardi.

Selon la même source, ces réunions qui auront lieu, demain, mercredi, à Bruxelles, seront consacrées à l’examen de « l’évolution de la coopération entre les deux parties dans divers domaines économiques, commerciaux et culturels ».

Elles seront également l’occasion de débattre de nombre de questions liées à la migration, à la paix, à la sécurité et à la coopération multilatérale.

Ces concertations, cite le communiqué, interviennent en prévision du prochain Sommet Afrique-Europe.

En marge de sa participation à ces concertations et réunions, le chef de la diplomatie tunisienne tiendra une série de réunions bilatérales avec ses homologues africains et européens, ainsi qu’avec des chefs de délégation et hauts responsables de l’UA et de l’UE.