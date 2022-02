Un mémorandum d’entente a été signé, au Caire, entre le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) et l’Association des hommes d’affaires égypto-africains, selon un communiqué publié mercredi, par l’Ambassade de Tunisie au Caire.

L’objectif de cet accord est de développer les échanges commerciaux et les investissements entre la Tunisie et l’Egypte, ainsi que d’oeuvrer à lancer des projets communs en Afrique, notamment sur le marché ouest africain, selon la même source.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre de la visite en Egypte (1er et 2 février 2022) d’une délégation de TABC, selon un communiqué, qui indique qu’une délégation égyptienne participera à la cinquième édition de la Conférence internationale “Financing investissement & trade in Africa”, prévue les 25 et 26 mai 2022 à Tunis.