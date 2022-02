Les campagnes nationales de vaccination contre les maladies animales démarreront au début de cette semaine dans tous les gouvernorats et se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’avril.

Le département de l’Agriculture appelle les éleveurs à adhérer à ces campagnes qui concernent les vaches, les ovins et les bovins et les maladies contagieuses chez les chèvres et les ovins.

Une équipe de travail se déplacera sur terrain dans toutes les régions du pays sinon directement dans les agglomérations pour procéder gratuitement et obligatoirement aux opérations de vaccination dans des centres de regroupements des animaux.

Sachant que les opérations de vaccination seront réalisées selon un calendrier régional fixé à cet effet.

Le département ministériel s’est adressé aux éleveurs afin qu’ils contribuent activement à la réussite de ces campagnes en regroupant, et en accompagnant leurs animaux pour la vaccination afin de faciliter la mission des équipes de travail.

Pour obtenir d’amples informations, il suffit de communiquer les arrondissements de production animalière ou des directions succursales de la production animalière relevant des commissariats régionaux de développement agricole.