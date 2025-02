Le chef du Conseil de l’ordre des vétérinaires, Ahmed Rejab, a averti que certaines maladies animales pourraient être transmises à l’homme en raison de l’abattage incontrôlé.

« L’abattage incontrôlé dans les abattoirs et l’abattage aléatoire peuvent conduire à la transmission de plusieurs maladies de l’animal à l’homme, notamment la rage, la tuberculose et la brucellose, qui peuvent causer plusieurs maladies chez l’homme si elles ne sont pas traitées, notamment la paralysie et la stérilité », a-t-il déclaré à l’agence Tunis Afrique Presse.

« La brucellose est une maladie bactérienne qui peut être transmise de l’animal à l’homme après avoir consommé de la viande d’animaux malades, provoquant de la fièvre, des douleurs et des inflammations articulaires, et qui, si elle n’est pas traitée, peut entraîner la stérilité et la paralysie », a-t-il précisé.

Il a également souligné la possibilité de transmission de la tuberculose de l’animal à l’homme, rappelant que 80 % des cas de tuberculose chez l’homme sont causés par le germe bovin, appelé tuberculose streptococcique, qui affecte les ganglions lymphatiques chez l’homme.

Dans le même contexte, il a souligné la nécessité de respecter les conditions d’abattage dans les abattoirs légaux, qui disposent d’un vétérinaire pouvant empêcher le processus d’abattage si des conditions anormales sont détectées chez l’animal et indiquent sa maladie.