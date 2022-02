Les équipes de contrôle économique du gouvernorat de Nabeul ont relevé 300 infractions à l’issue de 1 500 visites effectuées durant le mois de janvier 2022. C’est ce qu’a indiqué, mardi 1er février 2022, le directeur régional du commerce, Samir Khalfaoui, lequel précise que les infractions concernent la transparence des transactions, la hausse des prix, le non-affichage des prix et le non-respect des procédures relatives aux produits subventionnés.

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation des produits subventionnés, les agents de contrôle ont saisi 93 tonnes de farine subventionnée, 3 tonnes de semoule, plus de 20 mille œufs, 2 tonnes de fruits et légumes et plus de 90 tonnes d’engrais agricole (ammonitrate et de phosphate).