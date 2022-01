La Tunisie a pris part à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue dimanche au Koweït, en présence du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

La réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de concertations prévues initialement en février 2021 par le conseil ministériel de la Ligue arabe.

Les ministres arabes des Affaires étrangères y ont examiné les différents dossiers qui concernent la région et discuté des questions les plus importants sur la scène arabe, à savoir la cause palestinienne et la situation au Liban, en Libye, en Syrie et au Yémen.

La réunion a été l’occasion d’échanger les points de vue au sujet du développement de l’action arabe commune, notamment face à l’impact et aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Othman Jerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, a rappelé les actions menées par la Tunisie au service de l’intérêt général arabe durant son mandat en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a réitéré la position constante de la Tunisie envers la juste cause palestinienne et appelé à la nécessité d’intensifier les actions communes pour soutenir davantage les revendications légitimes du peuple palestinien.

Sur le dossier libyen, le ministre a réitéré le soutien de la Tunisie au processus politique en Libye de manière à rétablir la sécurité et à assurer la stabilité dans ce pays frère, l’ensemble de la région et les pays du voisinage en particulier.

Le ministre a également exprimé la ferme condamnation des attaques qui ont visé l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, réaffirmant le rejet total de la Tunisie de toute forme d’agression visant leur sécurité et leur souveraineté.

La Tunisie, a-t-il ajouté, condamne avec la plus grande fermeté toutes les menaces qui compromettent la stabilité de la région et qui constituent une violation flagrante du droit international.

Par ailleurs et marge de sa participation à la réunion consultative, Jerandi a eu des entretiens avec ses homologues arabes au sujet de la consolidation des relations bilatérales, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le ministre s’est également entretenu avec le directeur général du Fonds koweïtien pour le développement et le directeur général du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Ces réunions ont porté sur la coopération entre la Tunisie et ces institutions dans le domaine financier et d’investissement et les moyens de la développer.