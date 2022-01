Le mois de décembre 2021 a été marqué par une légère hausse des températures et un déficit pluviométrique, selon le “Bulletin Climatologique Mensuel de Décembre 2021 en Tunisie”, publié par l’INM.

La température moyenne générale a augmenté 0,2°C, à 12,4°C, dans les 24 stations principales. Elle a été légèrement supérieure à la moyenne de référence (12,2°C), pour la période 1981-2010.

Les températures moyennes ont oscillé entre 8,4°C à Thala et 14,5°C à Kairouan, Mahdia et El Borma. Elle étaient supérieures aux moyennes de référence, dans la plupart des régions avec des écarts compris entre (+0,1)°C à Bizerte et (+1,3)°C à Kairouan, à l’exception de Tabarka, Tozeur, Kébili et El-Borma, où les moyennes étaient légèrement inférieures.

La température maximale absolue a été de 26,3°C, à Médenine

Durant la première et la deuxième décade du mois de décembre, les températures maximales et minimales étaient proches des normales. Cependant, les températures ont accusé une hausse relativement élevée pendant la dernière décade du mois.

Les températures maximales ont varié de 12°C à Thala à 20°C à Kairouan et elles ont dépassé les moyennes de référence sur la plupart des régions avec des écarts allant de (+0,1) °C à El Borma à (+1,7) °C à Kairouan, à l’exception de Jerba et Tabarka, où ils étaient légèrement inférieures aux moyennes et la différence était de (-0,1)°C à Jerba et (-0,5) °C à Tabarka. La température maximale absolue a été de 26,3°C à Médenine le 26 décembre 2021. En ce qui concerne la moyenne générale des températures maximales, elle a atteint 17,4 °C, dépassant la moyenne de référence (16,8 °C) avec un écart de (+0,6) °C .

Quant aux températures minimales, elles étaient généralement proches des moyennes de référence, oscillant entre 3,9°C au Kef et 11,1°C à Djerba. La température minimale absolue a atteint -1,7°C à Kasserine le 14 décembre 2021. La moyenne générale de la température minimale de 7,4°C, était légèrement inférieure à la moyenne de référence (7,5 °C), avec une différence faible de -0,1 °C.

Précipitations déficitaires

Concernant la pluviométrie, le mois de Décembre 2021 a été déficitaire. Le cumul mensuel du mois était de 847,4 mm, alors que le cumul de référence pour les mêmes stations est de 1158.1 mm. Ainsi le mois de décembre 2021 a connu un déficit pluviométrique de 27%. Ce déficit a varié d’une station à une autre, à l’exception des régions du Nord-Ouest (Le Kef, Jendouba, Tabarka et Béja) où leurs cumuls ont dépassé les normales.

Quant aux vents, ils ont été généralement faibles à modérés et leurs vitesses ont augmenté durant les journées des 03, 05 et 06 décembre 2021 sur la plupart des régions, où les maximales ont varié de 54 km/h à Kébili à 86 km/h à Enfidha. Les vents étaient forts à violents le 6 décembre, atteignant 101 km/h à Bizerte et 104 km/h à Tabarka et Nabeul.

La vitesse du vent a également, augmenté durant la période du 8 au 12 décembre, sur la plupart des régions avec une vitesse maximale allant de 61 km/h à Remada à 90 km/h à Tataouine et un maximum de 130 km/h à Kasserine le 12 décembre 2021. Les journées des 29 et 30 décembre, les vents étaient forts sur le nord et le centre avec une vitesse maximale variant de 60 km/h à Zaghouan à 90 km/h à Kasserine et le maximum était de 104 km/h à Nabeul, le 29 décembre 2021.