La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 31 décembre 2021.

Un PNB de 1 014,9 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 450,1 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 16 220 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 12 186 millions de dinars ;

Un coefficient d’exploitation de 44,3%.

La BIAT a consolidé sa performance financière tout au long de l’année 2021 avec des indicateurs en hausse. Des résultats atteints grâce à sa dynamique commerciale, à la gestion rigoureuse de ses risques et la maitrise de ses coûts.

La mobilisation de l’ensemble des équipes de la BIAT a permis d’accompagner plus de 960 000 clients grâce à une prise en charge de qualité au profit de la clientèle de particuliers, résidents à l’étranger, professionnels et entreprises pour la réalisation de leurs projets personnels et professionnels.

La prise en charge personnalisée des clients s’est également traduite par le lancement du nouveau concept d’agences en juin 2021 et le déploiement de deux sites pilotes innovants et offrant des services modernes et digitaux.

Les efforts d’implantation de la BIAT se sont poursuivis pour densifier le réseau d’agences, se rapprocher davantage de la clientèle et soutenir l’activité économique. C’est ainsi que la 206ème agence BIAT a vu le jour en décembre 2021 dans la ville d’El Amra à Sfax, portant ainsi le nombre d’agences BIAT dans la région de Sfax et du Sud à 43 agences.

Par ailleurs, la BIAT s’est vu attribuer en 2021 quatre labels d’excellence internationaux. Ces prix sont le couronnement d’un processus de sélection piloté par des experts financiers internationaux qui allie interviews du top management et analyses des documents publics. Ils saluent les performances de la BIAT en matière de gouvernance, de gestion bancaire, de services de banque dépositaire et de transformation digitale :

Prix de Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie attribué par Capital Finance International

Prix de Meilleure équipe de gestion bancaire en Tunisie attribué par Business Vision

Prix de Meilleure Stratégie de digitalisation en Afrique du nord attribué par Capital Finance International

Prix de Meilleure Banque Dépositaire en Tunisie attribué par Global Finance

La BIAT a également œuvré pour la concrétisation de plusieurs projets stratégiques à même d’apporter un meilleur service et une meilleure prise en charge à ses clients.

Tout d’abord, le renforcement du groupe BIAT par l’acquisition de la société Tunisie Valeurs, établissement financier spécialisé dans les métiers de la gestion d’actifs, de l’intermédiation boursière, de l’ingénierie financière et des valeurs du trésor. Cette acquisition a permis de consolider le positionnement du Groupe BIAT sur les activités de marché de capitaux, d’élargir l’offre corporate et de mettre à la disposition de la clientèle un accompagnement sur mesure presté par les meilleurs experts de la place.

De plus, la transformation digitale de la banque avec le lancement en 2021 de la première version de l’offre digitale MyBIAT qui propose des services digitalisés et à la hauteur des standards technologiques internationaux. Elaborée en étroite collaboration avec ses clients, cette plateforme est appelée à évoluer progressivement et au gré de leurs besoins pour faciliter le traitement et le suivi des opérations bancaires à distance.

Forte de l’engagement de ses équipes et de la solidité de son bilan, la BIAT poursuit sa dynamique de développement avec l’ambition d’une vraie modernité.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn