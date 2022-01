A travers le pacte Partenariat Public/Privé pour la compétitivité de l’industrie des composants automobiles en Tunisie à l’horizon 2027, la Tunisie projette d’accroître la valeur des exportations de ce secteur à 13,5 milliards de dinars et de créer 150 000 emplois avec le doublement du taux d’encadrement.

Ce pacte, qui a fait l’objet d’une rencontre, mercredi, entre la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, et des représentants de l’Association tunisienne des composants automobiles, avant d’être présenté au gouvernement pour approbation, souligne la nécessité de mieux se positionner dans la chaîne de valeurs internationale dans le domaine des composants automobiles à travers l’augmentation de la valeur des exportations.

Le projet du pacte est composé des principaux axes suivants : l’infrastructure et la logistique, le cadre législatif, la recherche et développement, l’emploi, la formation et la promotion de l’image de la Tunisie à l’étranger, a-t-on ajouté.

Il vise à attirer une société leader mondial de l’industrie des véhicules électriques, en plus des entreprises ayant une résonance mondiale dans les composants automobiles de première classe à haut contenu technologique.

Le secteur des composants automobiles en Tunisie comprend plus de 280 entreprises industrielles, dont 140 à participations étrangères et 65% totalement exportatrices représentant près de 90 000 emplois.