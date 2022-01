“The Sacred Woods” (La Forêt Sacrée) réalisé par le Tunisien Abdallah Chamekh, a remporté le prix du meilleur long-métrage documentaire des Lift-Off Global Network Season Awards 2021.

Le Lift-Off Global Network est une plateforme internationale basée à Londres, au Royaume-Uni, dont le palmarès complet de la saison 2021 a été dévoilé le 22 janvier 2022 en ligne. Célébrant le meilleur de la saison 2021, les Lift-Off Global Network Season Awards récompensent les cinéastes les plus talentueux du monde entier.

Tout au long de l’année, Lift-Off Global Network diffuse des centaines de films indépendants de talents émergents. Les nominations au palmarès de la saison sont attribuées tout au long de la saison dans les 27 festivals de la plateforme qui représentent des vitrines et laboratoires internationaux du film Lift-off.

“The Sacred Woods” est un documentaire de 50mn qui est diffusé en afrikaans et en français avec sous-titrage en anglais. Il est produit en 2020 pour la chaîne de télévision Aljazeera Documentaire avec la boîte de production tunisienne Folk Stories en tant que producteur exécutif.

Le film explore l’univers des tribus africaines dont la culture en perdition. Ce documentaire s’aventure sur un thème qui est rarement abordé par le cinéma documentaire tunisien. Le réalisateur suit la lutte des autochtones à préserver leur identité et leur culture dans un contexte de mondialisation.

Synopsis ; Le documentaire fouille dans l’héritage du peuple Adjoukrou, de la région des Lagunes dans le Sud de la Côte d’Ivoire. Il aborde la question du choc ethnique et des nombreuses notions dichotomiques que rencontre le peuple d’Adjoukrou.

Beaucoup de villages africains sont témoins des changements au fils du temps. Jusqu‘à présent, “Latt “le maître spirituel du village Boubouri continue à adhérer à l’enseignement des coutumes et traditions de la ” fête de génération”. Sa tentative de préserver l’héritage de ses ancêtres intervient en une étape où les jeunes du village se montrent indifférents à ces pratiques culturelles.

La lutte du Maître spirituel en vue conserver la tradition ancestrale est mise en avant dans le film alors qu’il fait face à un tas de difficultés au moment de la traditionnelle cérémonie de la célébration des générations. C’est à travers son fils et beaucoup de jeunes de son village que le Maître œuvre à préserver l’identité et coutumes du peuple de son village.

La lutte continue malgré l’indifférence endurée à l’égard de la tradition et la culture de la part de la nouvelle génération.

Cette nouvelle nomination à Londres s’ajoute aux précédentes distinctions de ce documentaire qui a été sélectionné et primé dans plusieurs festivals internationaux aux Etats-Unis d’Amériques, en Suède, au Canada et au Cameroun.

“The Sacred Woods” a notamment remporté le prix meilleur long-métrage documentaire au Festival du film africain, organisé en juin 2021 à Dallas aux Etats Unis. Ce festival donne de la visibilité à des cinéastes et artistes indépendants du monde entier et célèbre la culture africaine à travers des films qui suivent les changements socio-économiques et culturels sur le Contient.

La plateforme Lift-Off Global Network est basé dans l’un des studios de cinéma les plus célèbres de la planète. Son siège social est à Pinewood Studios au Royaume-Uni est au cœur de l’industrie cinématographique.

Le Lift-Off Global Network est une organisation englobant des événements de projection dans le monde entier, des initiatives de distribution, une cérémonie de remise des prix saisonnière et un réseau de créateurs de films indépendants.

Initialement un festival de film, Lift-Off Global Network est devenu une immense plateforme pour les artistes émergents qui présente divers contenus dont des longs et courts métrages. D’autres contenus audiovisuels sont également proposés dont la publicité, la vidéo musicale, l’animation, l’art et l’essai expérimental, en plus d’une plateforme pour la promotion et l’échange de scripts et les initiatives de productions.