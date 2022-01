La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) poursuit sa stratégie de renforcement des relations de coopération avec la Libye, par l’organisation de la participation tunisienne à la 14ème édition du Salon de la santé et du bien-être ou « Libya International Health Care Forum and Exhibition », qui se déroulera les 13, 14 et 15 février 2022 dans la capitale libyenne, Tripoli.

Cette détermination de la CCIS à dynamiser un autre secteur (hormis le bâtiment) émane des réussites successives qu’a connues la Chambre avec toutes les actions entreprises en Libye, notamment la participation tunisienne à la Foire de la construction organisée à Tripoli, fin juin 2021, qui a suscité l’intérêt de 120 entreprises tunisiennes, sur une surface d’exposition dépassant les 1 000 m2. Tous les participants au pavillon tunisien ont prouvé leur entière satisfaction à cette participation aussi singulière que fructueuse.

Le Salon libyen de la santé est considérée comme une réelle opportunité pour les hommes d’affaires, le personnel médical, les prestataires de services et les investisseurs opérant dans tous les secteurs de la santé, de présenter leurs produits et services, d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires et de booster le transfert d’expertises et d’expériences Tunisiennes sur le marché libyen.

WMC avec communiqué de la CCIS