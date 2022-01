Un projet pilote de gestion des déchets verts vient d’être lancé par la municipalité de Bizerte dans le cadre d’un jumelage avec la commune allemande de Rust.

Le projet consiste, selon la municipalité de Bizerte, à créer, dans la pépinière municipale, un site de collecte et de transformation des déchets verts, en un compost de bonne qualité. “Il permet de réduire les coûts de transfert de ces déchets à la décharge contrôlée”, selon le site de la municipalité de cette ville du nord de la Tunisie.

Concrètement, les déchets verts sont collectés et broyés dans un endroit aménagé à cette fin et ensuite humidifiés et traités durant une période de 6 mois à un an, pour se transformer à la fin en un compost riche en bio-stimulants, enzymes et hormones naturelles à exploiter dans la nutrition des plantes d’ornement, des arbres et des espaces verts.

Selon la même source, cette expérience pourrait aider à créer des sources de revenus pour les chômeurs à travers les circuits de collecte et la transformation.