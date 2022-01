En Tunisie, la transition énergétique est en marche. De nouvelles solutions de mobilité électrique sont en plein déploiement.

L’e-mobilité n’est plus considérée comme un projet futuriste mais plutôt un processus ou transition en marche. Cette évolution concerne tous les moyens de transport, allant de la trottinette à l’avion, en passant par la moto, scooter, voiture, bus et autres camions.

L’impact de cette transition va révolutionner notre quotidien et bousculer nos habitudes.

Consciente de ce dynamisme la société, Energika propose d’ores et déjà des solutions de recharge pour contribuer à la promotion des moyens de transport électrique. Energika se positionne comme un des acteurs majeurs sur le marché pour conseiller, accompagner et fournir les bornes de recharge afin de faciliter l’accès aux utilisateurs des moyens de transport électrique.

Sur cette lancée et afin d’accompagner les utilisateurs des voitures électriques, Energika a développé la première application en Tunisie intitulée “Charge.Tn” disponible sur App Store et Play Store, qui permettra aux utilisateurs de localiser les stations de recharge, découvrir les caractéristiques des bornes, consulter la disponibilité des points de recharge et suivre la session de recharge de leurs véhicules en temps réel.

Par ailleurs, il est à noter que la société Energika, créée en 2014, se positionne aujourd’hui comme leader de la distribution des composants photovoltaïques.

Au fil des années, Energika a tissé des partenariats solides avec des fournisseurs de renommée mondiale. En effet, l’entreprise est le distributeur officiel en Tunisie de Longi Solar, numéro 1 mondial des modules photovoltaïques.

Energika est aussi distributeur officiel pour les prestigieux onduleurs ABB/ Fimer Spa.

Energika est également représentant officiel de VEICHI, leader pour les variateurs utilisés dans de pompage solaire.

