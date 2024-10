Qui n’a pas vécu des moments stressants dans la circulation ? Qui n’a pas rêver d’une voiture Autonome qui nous décharge de ces moments de conduite fatiguant ? Je perçois vos sourires rêveurs, se disant, certainement en 2050 ! Devrions nous attendre si longtemps ? Aujourd’hui, nous allons voyager dans l’univers de la voiture Autonome pour comprendre ses niveaux d’autonomies, son marché naissant estimé par milliards ainsi que l’actualité prometteuse.

Les voitures autonomes, longtemps reléguées au domaine de la science-fiction, sont une réalité qui transforme en profondeur nos modes de vie et nos infrastructures tout en nous définissant un nouveau future de la mobilité.

La voiture autonome est un véhicule capable de se déplacer et de prendre des décisions sans intervention humaine. Ce véhicule repose sur une multitude de capteurs tels que caméra, lidar, radar pour percevoir son environnement en temps réel.

Des algorithmes d’intelligence artificielle sophistiqués analysent ensuite ces données pour déterminer la meilleure trajectoire et les actions à entreprendre comme freiner, tourner, accélérer. L’électronique est partout sur la carrosserie.

“La voiture autonome, c’est plus qu’une simple technologie, c’est une révolution de notre mode de vie.”

De plus, la voiture autonome peut éviter les embouteillages et les risques d’accident car elle peut communiquer avec les autres véhicules autonomes.

Le secteur de l’automobile a défini 5 niveaux d’autonomies. Les premiers niveaux 1 et 2 ont toujours un conducteur, attentif et tenant le volant. Ils se distinguent par des fonctionnalités qui sont déjà opérationnelles dans les véhicules les plus récents, comme l’aide au stationnement, le régulateur de vitesse qui s’adapte automatiquement, le dépassement automatisé.

A partir du niveau 2+ et 3, nous parlons de fonctionnalité « hands Free » puis « Eyes Free » ou le conducteur peut lâcher le volant voir lever ses yeux de la route pour une autre activité d‘infotaintment. Ces niveaux sont opérationnels dans certaines conditions limitées et exigent que le conducteur soit prêt à reprendre la conduite à tous moment.

“Les investissements massifs dans le secteur de la voiture autonome témoignent de l’enjeu stratégique de cette technologie.”

Pour le niveau 4, La voiture circule sans intervention de l’automobiliste sauf dans des situations difficiles telles que des conditions météorologiques exceptionnelles. Quant au niveau 5, il nous offre une Autonomie complète du véhicule quelle que soit la situation.

Les premiers prototypes de voitures autonomes ont fait leur apparition dans les années soixante-dix. C’est au cours des dernières années que cette technologie a connu une accélération spectaculaire. Les géants de l’automobile, les entreprises technologiques et les start-ups investissent massivement dans la recherche et le développement de véhicules autonomes. Ces derniers mois, une relance de la course des investissements a vu le jour avec Google qui a misé 5 Milliards de dollars dans Waymo en juin 2024.

BYD, en Chine, a annoncé un investissement de 12,5 Milliards de dollars dans les années à venir pour garder son avantage concurrentiel en voiture intelligente. Ces investissements reflètent la valeur business de ce marché naissant. La taille du marché des voitures autonomes est estimée à 41,10 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 114,54 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance de 22,75 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

“L’avenir de la mobilité est autonome, et il est plus proche que vous ne le pensez.”

Malgré toutes les avancées technologiques, nous ne sommes pas encore à l’ère de la voiture du Film « I-Robot » ou Will Smith profite d’une voiture complétement autonome.

Ceci dit, depuis 2023, vous pouvez expérimenter ces voitures avec le niveau 3 ou 4 dans certains pays du monde. En aout 2023, les autorités californiennes ont autorisé Waymo (filiale d’Alphabet – Google) et Cruise (propriété de General Motors) à faire circuler leurs taxis autonomes 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, dans l’ensemble des rues de la ville de San Francisco.

En dehors du spectre des robotaxis, Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile à certifier le système SAE de niveau 3 aux Etats-Unis et avoir eu les approbations en 2024 en Californie et au Nevada.

Son système Drive Pilot permet au véhicule de prendre en charge la conduite dynamique jusqu’à une vitesse de 64 km/h sur des tronçons d’autoroutes adaptés et en cas de forte densité de trafic. Une fois activé, DRIVE PILOT contrôle la vitesse et la distance, guidant sans effort le véhicule dans sa voie.

“La voiture autonome, un atout majeur pour réduire les accidents de la route et améliorer la qualité de l’air.”

Vous auriez noté les conditions limitées d’activation de ce niveau 3 dans les routes. Lors de la messe « We, Robot » le 10 octobre 2024, le patron de Tesla « Elon Musk » a dévoiler plusieurs innovations, dont le Robovan et Cybercab. Robovan est une navette autonome capable de transporter des passagers ou des marchandises, qui offre une alternative pratique aux véhicules plus petits. Il se démarque par sa capacité à accueillir jusqu’à 20 personnes, tout en offrant une autonomie totale.

Cybercab est une petite voiture entièrement autonome deux places, sans volant ni pédales. A rappeler que cette dernière sera en production en 2026, initialement prévue pour 2020.

Nombreux constructeurs automobiles comme Stellantis, BMW et autres ont rejoint la course à la voiture autonome avec des avancées technologiques qui nous rapprochent de ce future de la mobilité ou nous aurions moins d’accidents et moins de pollution pour notre planète.

Cet avenir prometteur ne reste pas sans challenges. Dans le prochain article, nous allons discuter des challenges que rencontre le marché de la voiture Autonome, du nouveau visage du secteur de l’automobile et de son impact sur l’économie en Tunisie ainsi que la rude compétition entre la Chine et l’Occident.

Par Lobna Karoui