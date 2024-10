BYD Tunisie renforce sa présence en ouvrant un deuxième showroom aux Berges du Lac, après celui de Ben Arous. Cette expansion s’inscrit dans une stratégie de développement ambitieuse, avec l’annonce de trois nouvelles ouvertures avant la fin de l’année 2024 à Hammamet, Sousse et Sfax. La marque prévoit également un programme d’expansion pour 2025.

Initialement axée sur les véhicules thermiques, BYD a récemment diversifié son offre en se lançant dans le secteur des voitures électriques et hybrides. Cette transition s’accompagne de l’installation de bornes de recharge, désormais visibles dans plusieurs stations-service, facilitant ainsi l’adoption des véhicules écologiques par les Tunisiens.

BYD Tunisie a récemment présenté sa nouvelle gamme de voiture électriques et hybrides rechargeables comprenant :

Voitures électriques

La citadine Dolphin

Le crossover Atto 3

Le SUV Tang

Voitures hybrides rechargeables

Le SUV Song Plus DM-i

La berline King plus DM-i

Tous ces véhicules sont couverts par une garantie de 6 ans ou 150 000 km, avec une garantie supplémentaire de 8 ans pour les batteries.

BYD, fondée en 1995 par Wang Chuanfu, est aujourd’hui leader mondial des véhicules électriques et hybrides rechargeables, avec plus de 7 millions d’unités vendues à travers le monde. L’entreprise, qui a connu une expansion rapide, est présente dans divers secteurs, notamment l’électronique, les énergies renouvelables et le transit ferroviaire, avec plus de 30 parcs industriels répartis sur 6 continents.