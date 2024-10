Le Royaume-Uni a annoncé dimanche le lancement de sa première stratégie industrielle officielle en sept ans, dans un objectif visant à assurer ”plus de stabilité et de certitude aux entreprises”.

Le gouvernement britannique a déclaré que cette stratégie se concentrerait sur huit secteurs de croissance, la fabrication avancée, l’énergie propre, les industries créatives, la défense, le numérique et les technologies ainsi que les services financiers, les sciences de la vie et les services professionnels et commerciaux.

“Notre stratégie industrielle moderne renforcera la stabilité pour les investisseurs et leur donnera la confiance nécessaire pour planifier non seulement l’année prochaine, mais aussi les dix prochaines années et au-delà”, a déclaré le ministre britannique des affaires et du commerce, Jonathan Reynolds, dans un communiqué.

Les détails de la nouvelle stratégie industrielle seront exposés dans un document de consultation, connu sous le nom de ”livre vert”, qui sera publié demain, lundi.

Les fabricants britanniques avaient réclamé au nouveau gouvernement travailliste une nouvelle stratégie industrielle qui, selon eux, leur donnerait une certitude quant à l’orientation politique à long terme dans ”un monde post-Brexit, post-pandémique, qui a subi des chocs énergétiques et une forte inflation”.

Le Royaume-Uni avait publié une stratégie industrielle pour la dernière fois en 2017, sous le gouvernement de Theresa May.