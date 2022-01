Au cours de l’année 2020, le résultat net dégagé par le secteur bancaire a enregistré une baisse de 37,9%, contre une progression à deux chiffres en 2019, de +13,5% pour s’établir à 815 MD, a indiqué la BCT dans son rapport annuel sur la supervision bancaire en 2020, publié vendredi.

Et d’expliquer que cette baisse est la résultante de l’effet des conditions sanitaires qui ont imposé la mise en place de mesures de soutien urgentes et nécessaires qui ont induit à la baisse du TMM et la hausse de l’encours des dotations nettes aux provisions et du résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif (507 MDT ou 62,6%).

Par conséquent, les indicateurs de rentabilité des capitaux propres (ROE) et de rentabilité des actifs(ROA) ont connu, en 2020, une baisse de 3,3 et 0,4 points de pourcentage respectivement pour se situer à 8,7% et 0,8%.

Le rapport de la BCT a montré que 15 banques ont affiché, en 2020, un résultat bénéficiaire avec un bénéfice cumulé de 1 069 MD (contre 16 banques avec un bénéfice cumulé de 1478 MD en 2019) et 8 banques ont affiché un résultat déficitaire de 254 MD (contre 7 banques avec une perte cumulée de 165 MDT en 2019).

La BCT a autorisé les banques et les établissements financiers à verser des dividendes au titre des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020 après avoir suspendu toute distribution de dividendes au titre de l’exercice 2019.

Seules les banques et les établissements financiers ayant affiché des ratios de solvabilité et de fonds propres de base supérieurs à 12,5% et à 9,5% ont été en mesure de distribuer des dividendes et ce, dans la limite de 35% des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020.

Conséquemment, les bénéfices des banques ont été affectés à hauteur de 85,8% en réserves et de 14,2% en dividendes distribués au titre de 2019-2020 contre respectivement 28,5% et 71,5% en 2018.