Le Conseil régional de la culture à Tataouine, réuni vendredi 21 janvier 2022, a examiné l’état des lieux du secteur culturel dans ce gouvernorat du sud-est.

Cette a été présidée par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, en présence de plusieurs responsables, acteurs culturels et membres de la société civile actifs sur la scène culturelle. Des questions en lien avec l’infrastructure et le patrimoine culturel dans la région ont été évoquées.

La ministre a souligné l’importance d’une action culturelle novatrice basée sur les compétences humaines surtout que le climat et la riche histoire de la région de Tataouine le permettent. A cet effet, elle a évoqué l’apport de la région dans la dynamisation de la scène culturelle nationale grâce à ses artistes et créateurs qui ont réussi à se faire connaître en Tunisie et à l’étranger.

Les propositions et initiatives des participants en vue de promouvoir le secteur culturel dans la région de Tataouine concordent avec la politique du ministère des Affaires culturelles. Une attention particulière est accordée à la création participative a travers l’implication du secteur privé, a expliqué la ministre.

Elle a fait savoir que l’investissement dans la culture et la pérennisation des programmes culturels public-privé sont au premier plan de cette orientation.

En cette période assez délicate pour la culture et les restrictions dues à la crise sanitaire de la Covid-19, Guermazi préconise la mise en place de nouvelles stratégies dans le secteur culturel…

Elle appelle à recouvrir à une meilleure gestion du patrimoine matériel et immatériel qui nécessiterait davantage d’engagement de la société civile et des habitants de la région, notamment les jeunes. A ce sujet, elle estime que l’usage des nouvelles technologies dans les industries créatives et culturelles est à même de favoriser le climat d’investissement et la création d’emplois dans ce gouvernorat.