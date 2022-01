Gabès Cinéma Fen (GCFEN), festival tunisien dédié aux films issus du monde arabe et de la diaspora, annonce l’ouverture des candidatures pour son édition 2022 prévue au mois de mai prochain, en mode présentiel et digital.

Lancé le 19 janvier, cet appel à films se poursuivra jusqu’au 3 mars prochain, et la soumission des dossiers de candidatures se fera sur le site du festival : www.gabescinemafen.com

Le festival aura lieu dans sa 4ème édition, qu’abritera la ville de Gabès, dans le sud du pays, et se déroulera du 6 au 12 mai en présentiel, suivi de la version digitale au cours de laquelle sera diffusée une sélection de films et de vidéos.

­GCFen est un festival engagé et indépendant qui englobe tous les arts visuels autour du cinéma. Les films éligibles sont les longs-métrages et courts-métrages du genre fiction, documentaire, essai et expérimental.

Ce rendez-vous annuel réunit des films d’auteurs arabes et indépendants, des vidéos d’artistes contemporains tunisiens et internationaux.

Les formes artistiques portées par les nouvelles technologies occupent une place de choix dans la ligne éditoriale du festival qui consacre une compétition aux films en Réalité Virtuelle.

Les œuvres privilégiées sont celles dont les mécanismes de création tendent à s’éloigner des circuits classiques qui uniformisent nos pensées. ­ ­

