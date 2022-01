De plus en plus d’investisseurs américains, basés essentiellement en Floride, acquièrent des actions dans des clubs de football de par le monde.

Selon l’agence américaine Bloomberg, l’Etat ensoleillé est devenu un “terrain fertile” pour les investisseurs qui prennent contact avec les directeurs exécutifs des clubs dans le but d’augmenter leurs chances de devenir propriétaires d’équipes footballistiques outre-Atlantique.

A titre d’exemple, Bloomberg cite la compagnie d’investissement John Textor qui vient d’acquérir 40% en actions dans le club britannique de Crystal Palace pour 123 millions de dollars. Cette même société dispose désormais d’actions dans le club belge RWD Molenbeek (80%) et l’équipe brésilienne de Botafogo (90%).

Pour sa part, Josh Wander, cofondateur de 777 Partners, a entièrement acheté le club italien de Gênes pour 175 millions de dollars. Il a aussi des actions dans l’équipe espagnole de Séville évaluées à 436,5 millions de dollars.

Idem pour Pacific Media Group qui est devenu actionnaire de Barnsley FC, Esbjerg fB, AS Nancy, KV Oostende et FC Thun.

Parmi les clubs qui comptent des actionnaires américains figurent Manchester United (the Glazers), Arsenal (Kroenke Sports and Entertainment), Liverpool (Fenway Sports Group), Olympique de Marseille (Frank McCourt), Spezia (Robert Platek), Inter Milan (Oaktree Capital) et Atletico de Madrid (Ares Management Corporation).