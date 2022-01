L’appel à candidatures pour le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO-Guillermo Cano, ouvert en novembre 2021, se poursuivra jusqu’au 15 février 2022.

Les Etats membres, en consultation avec leurs commissions nationales, et les organisations professionnelles non gouvernementales, internationales et régionales, travaillant dans le domaine de la liberté de la presse, sont appelés à proposer des candidats.

Les propositions peuvent être envoyées par courrier normal ou électronique à : UNESCO, Section pour la liberté d’expression et la sécurité des journalistes, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France.

Un formulaire mis en ligne, sur le site de l’Unesco, doit être dûment rempli en anglais ou en français.

Le règlement est consultable sur le lien suivant: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245586_fre/PDF/245586fre.pdf.multi?page=7

Le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO-Guillermo Cano a été créé en 1997 par l’UNESCO en hommage à Guillermo Cano, journaliste colombien mort dans l’exercice de sa profession.

Doté d’un montant de 25 000 dollars américains, le prix est décerné tous les ans lors d’une cérémonie officielle à l’occasion de la conférence de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai qui aura lieu, cette année, à Punta del Este, Uruguay.

Il est destiné à distinguer une personne, une organisation ou une institution qui a contribué d’une manière notable à la défense et/ou à la promotion de la liberté de la presse où que ce soit dans le monde, surtout si pour cela elle a pris des risques.

Le but de ce Prix est conforme aux orientations de l’UNESCO, et se rattache au programme de l’Organisation dans le domaine de la communication et de l’information, et plus spécialement à la priorité de promouvoir un environnement favorable à la liberté d’expression et à la liberté d’information

Le Prix est financé par les Fondations Cano (Colombie), Helsingin Sanomat (Finlande), le Namibia Media Trust (Namibie) et Stichting Democratie en Media (Pays-Bas).