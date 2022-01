City Cars, concessionnaire de la marque automobile KIA en Tunisie, annonce avec fierté ses performances commerciales réalisées en 2021.

KIA maintient sa position de leader du marché automobile des Véhicules Particuliers (VP) avec 6 962 immatriculations pour la 3ème année consécutive et celui des Véhicules Légers (VL) avec 7 019 immatriculations pour la 2ème année consécutive.

En dépit des fortes perturbations logistiques dues de la crise sanitaire de la Covid-19, la 1ère marque automobile sud-coréenne en Tunisie a enregistré une progression notable de 43% sur le marché des VP, hissant ainsi sa part de marché à 14%.

« Maintenir la tête du classement traduit forcément la résilience de notre démarche commerciale dans la rude compétition qui caractérise le secteur automobile en Tunisie », a déclaré Riadh ANNABI, directeur général de City Cars KIA.

« Mais, la course au classement, bien qu’importante, doit être prudemment interprétée dans un système de quota pour ne pas dissimuler notre performance globale et indivisible. Celle-ci naît de la bonne stratégie et de la capacité d’agir promptement, et c’est exactement cela qui fait la force de City Cars Kia. Sa position de leader est l’aboutissement naturel d’une série de performances indissociables : commerciale, financière, communicationnelle, humaine …», a-t-il ajouté.

« La concession automobile est un métier qui a ses fondamentaux. Plus on s’y conforme, plus facile vient la réussite », conclut le DG de KIA Tunisie.

De la mini-citadine au grand SUV en passant par le pickup, KIA offre une gamme diversifiée de véhicules automobiles adaptés à tous les goûts et à tous les budgets.

Le Picanto, irrésistible starlette de la marque, brille par son agilité et son confort et offre un rapport qualité/prix imbattable, faisant de la mini-citadine la référence de sa catégorie.

Plébiscité par le consommateur tunisien, le Rio 5 portes est la voiture la plus vendue en 2021 avec 3 124 unités. Cette citadine de ville, fiable et généreuse, s’accommode parfaitement à l’usage quotidien du consommateur moyen.

Design inédit, contenu technologique embarqué, qualités routières accomplies, … tant de vertus font du Sportage l’indétrônable “bestseller“ et la référence par excellence des SUV moyens.

Plus petit, le Seltos est un véritable coup de cœur, il affiche un franc succès qui s’explique simplement dès qu’on le conduit.

Le Niro, modèle électrifié en version hybride auto-rechargeable, ne cesse de susciter la convoitise d’une clientèle soucieuse de l’économie de carburant et amatrice d’une conduite écologique. Le Niro amorce ainsi tout un parcours réservé à l’électrification de la gamme KIA en Tunisie.

KIA parachève son offre SUV par l’imposant Sorento de la 4ème génération : un SUV de forte personnalité intégrant les nouveaux codes stylistiques de la marque.

Enfin, pour parfaire sa présence sur le marché tunisien en tant que marque généraliste, KIA a fait son premier pas dans la catégorie des Véhicules Utilitaires (VU) avec son pickup universel, le K2500, offrant d’excellentes capacités de charges et de volumes avec un très bon prix.

2022 sera une année prometteuse pour KIA tant sur le plan produit que celui de l’après-vente.

Les clients seront au rendez-vous avec de multiples innovations et des avancées notables dans la qualité de service.

La satisfaction client reste la première préoccupation de City Cars. Elle lui réserve une bonne capacité d’écoute à travers un réseau d’une vingtaine d’agences agréées KIA réparties sur l’ensemble du territoire.

City Cars KIA adresse enfin ses sincères remerciements à tous les clients qui lui ont fait confiance et réitère son ferme engagement à continuer d’offrir les produits les plus novateurs et assurer les meilleurs services.