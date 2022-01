La Caisse nationale de sécurité sociale vient de mettre en place un nouvel espace en ligne au profit des employeurs et des travailleurs non-salariés pour effectuer les télédéclarations et payer les cotisations en ligne et ce, pour préserver la sécurité de ses adhérents et de ses agents.

Dans un communiqué publié, vendredi, la CNSS appelle tous les travailleurs non-salariés, installés à leur propre compte et qui disposent d’une carte bancaire, à payer leurs cotisations au titre du quatrième trimestre de 2021 en accédant au lien http://services.cnss.tn/dspc.

La CNSS rappelle qu’il est aussi possible de payer les cotisations à travers le téléphone portable en composant le code *127# pour les utilisateurs du réseau Tunisie télécom, *122# pour les utilisateurs du réseau Ooredoo et *139# pour les utilisateurs du réseau Orange.

A noter qu’à travers cette plateforme électronique, les adhérents de la CNSS peuvent également consulter leurs relevés de carrière.