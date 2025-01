La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé jeudi la prolongation, jusqu’au vendredi 17 janvier 2025, du délai d’acceptation du dépôt à distance des déclarations de salaires et des virements de cotisations au titre du quatrième trimestre 2024 pour l’ensemble de ses adhérents, salariés et non salariés.

Dans un communiqué, la CNSS explique que cette initiative vient en réponse à la demande importante de télédéclaration des salaires pour le quatrième trimestre 2024, ce qui a rendu difficile l’acceptation des déclarations de salaires et le transfert des cotisations.

Les personnes souhaitant envoyer en ligne doivent consulter la plateforme httpss://services.cnss.tn/dspc.