Amélioration des conditions de travail de l’armée blanche

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, prend en charge les travaux de réaménagement du service de chirurgie générale de l’hôpital Charles Nicolle.

Dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale (RSE), Alpha Hyundai Motor poursuit son engagement citoyen et collabore avec les autorités sanitaires tunisiennes pour aider le service public à accomplir sa mission dans les meilleures conditions.

« Hyundai poursuit son parcours citoyen et s’honore d’aider le cadre médical et paramédical dirigé par docteur Ramzi Nouira dans leur mission noble durant cette période pandémique. Alignée parfaitement aux valeurs de la marque, cette contribution sera suivie par d’autres projets pour le bien de nos concitoyens », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Suite à des réunions avec l’administration de l’hôpital sur les modalités d’aide, Alpha Hyundai Motor a pris en charge la rénovation des aires dédiées à l’administration, la salle de conférence et le bloc opératoire du service de chirurgie générale situé au premier étage du centre hospitalier universitaire Charles Nicolle Tunis. Cette rénovation englobe des travaux de menuiserie aluminium et de réparation pour améliorer les conditions d’accueil et d’hospitalisation des patients.

L’hôpital, fondé en 1897, se distingue par sa vocation de pionnier en Tunisie dans plusieurs spécialités dont la chirurgie générale. Qualifié parmi les fiertés de la santé publique en Tunisie, le CHU Charles Nicolle s’étale sur 14 hectares et continue à accomplir une triple mission de soins, de formation et de recherche.

A travers cette participation, Alpha Hyundai Motor consolide sa position d’entreprise responsable proche des préoccupations de sa société et enracinée dans une vision citoyenne.