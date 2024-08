Hyundai Motor a déclaré mercredi viser des ventes mondiales annuelles de 5,55 millions de véhicules d’ici 2030, en hausse de 30% par rapport à 2023, le groupe souhaitant compenser le ralentissement de la demande mondiale de véhicules électriques en doublant sa gamme d’hybrides.

Lors d’une présentation de sa stratégie à moyen et long terme, donnée à l’occasion d’une journée des investisseurs, l’entreprise sud-coréenne a également indiqué qu’elle rachèterait jusqu’à 4.000 milliards de wons (2,69 millions d’euros) de ses propres actions entre 2025 et 2027 et augmenterait ses dividendes de manière significative.

Hyundai a déclaré vouloir verser des dividendes trimestriels de 2.500 wons par action entre 2025 et 2027, soit une augmentation de 25%.

A Séoul, l’action a bondi de 5% après ces annonces, pour clôturer sur une hausse de 4,7%.

Le constructeur automobile souhaite étendre sa gamme de véhicules hybrides de 7 à 14 modèles, en particulier en Amérique du Nord, mais n’a pas fourni de calendrier pour ces nouvelles sorties.

“Récemment, la vitesse de conversion aux véhicules électriques a ralenti. En conséquence, la demande d’hybrides augmente, et les hybrides deviennent une option de base plutôt qu’une alternative aux moteurs à combustion interne”, a déclaré le président-directeur général, Jaehoon Chang.

L’entreprise a l’intention d’introduire des modèles de véhicules électriques à autonomie étendue (EREV) en Amérique du Nord et en Chine. Elle prévoit une production de masse de nouveaux EREV dans ces régions d’ici à la fin de l’année 2026.

PLUS D’HYBRIDES

La décision de Hyundai de se concentrer davantage sur les véhicules hybrides s’inscrit dans le sillage des mesures prises par Toyota et Ford, ses concurrents, face au ralentissement de la demande mondiale de véhicules électriques.

Le groupe, également propriétaire de Kia, prévoit de produire des véhicules hybrides et électriques dans sa nouvelle usine dans l’Etat de Géorgie, aux États-Unis.

Hyundai a par ailleurs souligné que la rentabilité de ses modèles hybrides est similaire à celle des voitures à essence, et que ce segment contribue de façon croissante à ses résultats.

Les ventes de VE purs du groupe ont chuté de près de 25% sur un an au deuxième trimestre.