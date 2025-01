La toute première édition des “Victoires de l’Automobile” s’est tenue avec éclat le 24 janvier 2025 à Tunis, consacrant cet événement comme un rendez-vous incontournable pour le secteur automobile.

Organisée par Hédi Hamdi, éditeur du magazine et du site web SAYARTI, et Sadri Skander, expert automobile reconnu et producteur TV, cette cérémonie prestigieuse a rassemblé plus de 420 invités de renom, témoignant de l’importance et de l’impact de l’initiative.

Parmi les présents figuraient les dirigeants des principaux concessionnaires automobiles, des fournisseurs d’énergie et de composants automobiles, des ambassadeurs accrédités en Tunisie, des experts du secteur, ainsi que des représentants des banques, compagnies d’assurance et de leasing, sans oublier les médias.

« Notre ambition est de faire des “Victoires de l’Automobile” un événement rassembleur de toute la grande communauté du secteur automobile pour célébrer l’engagement et la performance des acteurs du marché », a déclaré M. Hédi Hamdi, à l’ouverture de la cérémonie.

De son côté, M. Sadri Skander a rappelé qu’il s’agit d’un événement « basé sur la crédibilité et la transparence dans toutes les évaluations qui ont été faites dans un esprit de parfaite équité entre les différentes marques ».

Un événement marqué par le lancement de “L’Observatoire de l’Automobile”

Parmi les moments forts de la soirée, l’annonce de la création de “L’Observatoire de l’Automobile” a suscité un vif intérêt. Réalisé en partenariat avec Emrhod Consulting, cet observatoire constitue une première en Tunisie. Il repose sur des sondages d’opinion menés auprès d’un panel représentatif de la population tunisienne, dans le but d’évaluer la perception des consommateurs et d’éclairer les attentes et les tendances du marché.

Le Président de l’institut, M. Nebil Belaam, a présenté les résultats clés de cette étude révélant, entre autres, que :

29% des Tunisiens envisagent d’acheter un véhicule d’ici 2025.

Les motorisations thermiques restent prédominantes dans les intentions d’achat (47%), mais que les véhicules hybrides (17%) et électriques (14%) progressent.

Le prix d’achat (49%) et le coût d’entretien (80%) figurent parmi les principaux critères d’achat.

La berline demeure le type de carrosserie préféré (45%), suivie des SUV (31%).

Un palmarès prestigieux

Les “Victoires de l’Automobile” ont distingué les acteurs les plus performants du secteur à travers des trophées répartis en plusieurs catégories et qui ont vu la marque Hyundai se distinguer avec 3 trophées au même titre que le concessionnaire Stafim qui a également été récompensé à trois reprises.

Performances commerciales :

-Crossover le plus vendu : Mahindra XUV 300

-SUV le plus vendu et marque N°1 hybride : Toyota RAV 4

-4×4 le plus vendu : Suzuki Jimny

-Modèle électrique le plus vendu : Volvo EX-30

-Modèle le plus vendu : Hyundai i20

-Exportateur N°1 : Stafim industrielle avec son pick-up KP1

-Concessionnaire N°1 : Stafim (représentant des marques Peugeot, Opel et Citroën)

-Marque électrique N°1 : BYD

-Marque N°1 Premium : Mercedes

-Marque N°1 fourgon : Fiat

-Marque N°1 véhicule utilitaire et pick-up le plus vendu : Isuzu

-Marque N°1 véhicules neufs : Hyundai

Trophées issus des enquêtes d’évaluation réalisées par des cabinets spécialisés :

-Meilleur showroom : Porsche

-Meilleure expérience client : Volvo

-Meilleure marque sur les réseaux sociaux : Wallys

-Meilleur site internet : Skoda

-Meilleure application mobile : Peugeot

-Meilleure performance boursière : Artes

Trophées spéciaux :

-Action commerciale de l’année : Chery

–Action clients de l’année : Land Rover

Trophées d’excellence :

-Prix de l’engagement écologique : BYD

-Prix de l’engagement RSE : Suzuki

-Prix de l’excellence opérationnelle : Hyundai

-Prix d’honneur : Ahmed Jaiet

Des partenaires de premier plan

L’engagement et la générosité des partenaires et sponsors de la soirée a permis de transformer cette vision en une réalité qui inspire et rassemble. Les organisateurs ont, à ce titre, salué « Shell, en tant que soutien Premium, avec détermination pour soutenir cette initiative ambitieuse. Assurances BIAT, dont le l’apport a été un pilier essentiel pour la concrétisation du projet. SSEI, qui a apporté une contribution remarquable, témoignant de son engagement. BTK Leasing, qui a joué un rôle clé en renforçant notre capacité à réaliser nos objectifs. Bridgestone, dont l’appui a permis d’élever cet événement à un niveau supérieur. Autel, qui s’est investi pleinement pour accompagner notre vision et nos ambitions.»

Une ambition pour l’avenir

Cette première édition des « Victoires de l’Automobile » a affirmé son ambition de devenir un acteur clé de l’évolution du secteur automobile. Cet événement a permis de célébrer l’innovation, l’engagement et la performance des acteurs du marché, tout en offrant une plateforme unique pour décrypter les enjeux présents et futurs de l’industrie.