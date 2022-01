La station d’art B7L9 Art Station invite le public au vernissage ce jeudi 6 janvier 2022 (17H00) de l’exposition “Here After”, conçue comme une immersion dans le programme de la Station d’art B7L9, un éloignement du passé et du présent pour permettre d’explorer, de proposer et d’imaginer des futurs possibles. Ces explorations soulignent également les frontières des imaginaires partagés et ce que pourraient être les identités et les consciences collectives et individuelles au-delà du présent. Le titre est dérivé d’un terme lié à ce thème.

Plutôt que de se concentrer sur le passé, et sur un lieu souvent conçu comme étant quelque part ” là-bas “, Here After (Ici et Après) place les idées, l’expérience et l’imagination de chacun au centre, dans l’espace et dans le temps, en direction de l’avenir, quel qu’il soit.

Toutes les précautions nécessaires et les mesures sanitaires seront respectées afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.