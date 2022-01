La réception, jeudi 23 décembre 2021, d’un nouvel Airbus320neo, a constitué une opportunité pour Khaled Chelli, PDG de la compagnie de Tunisair, pour rappeler les grandes lignes de la stratégie qui sera suivie pour sortir le transporteur public de la crise. Il en a déjà parlé lors d’un débat organisé sur ce sujet par la chaîne de télévision Attessaa.

Cette stratégie est articulée autour de cinq points :

– Un programme d’assainissement financier avec comme points d’orgue l’augmentation du capital de la compagnie, la réévaluation de ses actifs et la cession de certains d’entre eux.

– L’amélioration du rendement de la compagnie à travers l’abandon des lignes non rentables et la focalisation sur les plus rentables.

– Le renouvellement de la flotte et l’amélioration de la qualité des services afin de fidéliser la clientèle.

– Le renforcement des ressources humaines par le biais de la formation, la promotion des jeunes compétences et la mise à la retraite anticipée, le tout en concertation avec les syndicats. L’ultime objectif étant de faire en sorte que le transporteur public soit compétitif à la veille de l’entrée en vigueur de l’accord sur la déréglementation aérienne, l’Open sky.

– La maîtrise des dépenses par le canal de la réduction du nombre d’avions et l’option pour deux avions, l’A320 et l’A330. L’objectif étant de réduire les coûts de maintenance et de la formation des pilotes.

ABS