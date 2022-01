La Tunisie a achevé vendredi 31 décembre son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (2020/2021). Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères souligne que le mandat de la Tunisie a été marqué par un contexte régional et international instable, qui ne l’a pas découragé, pour autant, à assumer pleinement sa mission, mettant en avant les constantes de la diplomatie tunisienne.

Le département rappelle le projet de résolution sur la solidarité internationale et le cessez-le-feu partout dans le monde pendant la pandémie. Cette initiative à laquelle la France a adhéré, a été entérinée le 1er juillet 2020. Il s’agit de la résolution 2532.

La Tunisie n’a épargné aucun effort, durant son mandat pour défendre les causes justes, le respect de la souveraineté des Etats et la non ingérence dans leurs affaires internes, le soutien des causes justes, dont en premier lieu la cause palestinienne et la promotion des valeurs de la paix, de la coopération, de la solidarité et du dialogue, lit-on de même source.

Le département des Affaires étrangères, rappelle, également, l’appel du président de la République, lors de la réunion de haut niveau sur les difficultés du maintien de la paix et de la sécurité dans des contextes précaires, au besoin de repenser la notion de sécurité internationale en tenant compte des facteurs de précarité d’un coté et des conflits armées de l’autre.

Le président de la République avait évoqué, dans ce sens, sur les défis auxquels fait face le continent africain et les conflits émergents dans plusieurs parties du monde en plus des retombées de la crise sanitaire liée à la pandémie.

Il a souligné le rôle qui incombe à la société civile dans la lutte contre la précarité et son impact sur la paix et la sécurité internationales.

Durant son mandat, La Tunisie a placé , la cause palestinienne et la situation en Libye en tête des priorités, en travaillant en étroite coordination avec ses pays frères et avec les partenaires régionaux et internationaux. Elle a, également, participé, activement, aux efforts visant à soutenir les processus politiques en Syrie, au Yémen et au Soudan, indique, par ailleurs le département.

Dans son communiqué, le ministère rappelle, aussi, le rôle de la Tunisie dans l’adoption, par le Conseil de sécurité, d’une déclaration sur le barrage de la ” Renaissance ” qui comporte un appel à la reprise des négociations entre l’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan, sous l’égide de l’Union africaine.

Sur un tout autre registre, le ministère met en lumière le rôle de la Tunisie en matière de maintien de la paix dans le monde et sa contribution à la prorogation des mandats de plusieurs missions dans le monde.

Aujourd’hui, la Tunisie est présente dans 6 missions dont 5 en Afrique (le Mali, la république Centrafricaine, le Congo démocratique, le Soudan et Soudan Sud) et une à Haïti.

En conclusion, le ministère des Affaires étrangères exprime, au nom de la Tunisie, sa considération envers tous les membres du Conseil de sécurité pour leur collaboration et souhaite la réussite aux nouveaux membres.