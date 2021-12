L’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées vient de créer une plateforme numérique baptisée “KIF KIF” visant l’intégration des personnes en situation de handicap dans la vie économique et sociale, qui sera prochainement opérationnelle, a indiqué le chef de ce projet, Anouar El Hani.

Au cours d’une conférence de presse organisée à Tunis, mercredi 29 décembre 2021, et consacrée à la présentation des résultats de la première phase du projet “Une ville inclusive et employabilité” (2020-2023) initié par cette organisation en coordination avec l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, il a souligné que cette plateforme vise rétablir les liens entre les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap et les chefs d’entreprises ainsi que toutes les structures gouvernementales concernées.

Cette plateforme fournit aux personnes en situation de handicap toutes les données, informations, législations et politiques générales relatives au recrutement, a-t-il dévoilé, signalant qu’elle permettra de recenser les sans-emploi parmi les handicapés et leur niveaux scolaires afin de promouvoir les programmes d’emploi inclusifs et adaptés à leur besoins.

Hani a affirmé que dans le cadre du projet “ville inclusive et employabilité”, appuyé par l’institut Européen pour la coopération et le développement et la principauté de Monaco ayant englobé les gouvernorats du Grand Tunis, Sfax et Gafsa, 180 demandeurs d’emploi en situation de handicap ont été formés outre l’organisation de 6 ateliers de travail sur les législations et les mécanismes d’emploi.

Dans ce contexte, 50 chefs d’entreprises de divers secteurs ont été sensibilisés à l’importance du recrutement des personnes porteuses de handicap” a-t-il ajouté.

De son côté, le président de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Yosri Mezati, qu’au cours de la deuxième phase du projet “ville inclusive et employabilité”, il sera procédé au développement de la plateforme kif kif qui englobera un plus grand nombre de gouvernorats et fournira des offres d’emploi au profit des personnes handicapées.