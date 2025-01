Une journée d’information a été organisée samedi à Tunis par l’association “Mares Hakkek”, consacrée à la présentation de son projet “Minni Fikom” qui a pour but de changer la vision de la société sur les personnes handicapées, de favoriser leur inclusion sociale et de leur permettre de participer aux activités civiles et socio-économiques.

Ce projet original s’est basé sur une nouvelle approche pour la réalisation des objectifs requis à travers la présentation de plusieurs histoires de réussite d’un groupe de jeunes en situation d’handicap moteur, visuel et auditif qui se sont distingués en matière de lancement et de gestion de projets productifs dans les secteurs des technologies, de l’éducation et de l’enseignement.

A cette occasion, la présidente de cette association Mouna Rguez, a souligné que ce projet, qui a été mis en œuvre en coopération avec plusieurs partenaires économiques et sociaux, a pour objectif d’enraciner la culture du respect d’autrui, en particulier les personnes handicapées, et de faciliter leur intégration socio-économique.

Elle a précisé que ce projet a permis de mettre en avant les réussites de 11 jeunes tunisiens dans divers domaines à travers la réalisation de documentaires qui comprennent des témoignages sur leurs parcours, leurs défis liés à l’handicap, leurs performances scientifiques ainsi que leur capacité à s’intégrer dans les secteurs socio-économiques et à se distinguer dans les activités associatives.

Des débats et des histoires inspirantes de jeunes promoteurs en situation de handicap ont été présentés au cours de cette journée d’information.

Les intervenants parmi les représentants des structures professionnelles et de la société civile ont salué ce projet novateur, qui a été lancé grâce aux efforts des jeunes handicapés et leur capacité à surmonter le handicap pour briller dans plusieurs domaines.