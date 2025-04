La première édition du Forum pour la promotion de l’artisanat et de l’entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap a démarré aujourd’hui mercredi. Ce forum se tient pour la première fois en Tunisie.

La directrice générale de l’Office national de l’artisanat, Leïla Msallati, a expliqué à cette occasion que ce forum s’inscrit dans le cadre d’une initiative pionnière pour promouvoir l’artisanat et l’entrepreneuriat chez les artisans en situation de handicap, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord de partenariat signé entre l’Office national de l’artisanat et la start-up “Handisaccess International”, spécialisée dans l’inclusion professionnelle des personnes handicapées.

Elle a précisé que cet accord vise à renforcer la coopération entre l’Office et cette start-up à travers l’intégration des artisans handicapés dans une initiative destinée à valoriser les métiers manuels, à soutenir les personnes en situation de handicap dans l’amélioration de la qualité de leurs produits, le développement de leurs compétences et l’aide à la commercialisation de leurs produits artisanaux aux niveaux national et international.

Elle a souligné que ce forum représente une opportunité importante pour organiser des rencontres professionnelles avec des représentants et responsables des achats de différentes structures publiques, privées, ainsi que des institutions bancaires et financières, dans le cadre de la responsabilité sociétale. Elle a exprimé l’espoir de voir cette rencontre se transformer en un soutien réel et durable à ces artisans en situation de handicap, afin de les aider à développer leurs activités et à mieux s’intégrer dans la dynamique économique.

De son côté, Najeh Chérif, fondateur de la société “Handisaccess International” (lui-même porteur de handicap), a indiqué que l’organisation de ce forum, qui se tient pour la première fois en Tunisie en partenariat avec l’Office national de l’artisanat et le Centre international de la promotion des personnes handicapées, s’inscrit dans la concrétisation de la loi relative à l’intégration des personnes handicapées. Cette loi autorise les entreprises à acheter, promouvoir et commercialiser les produits artisanaux de cette catégorie de personnes, objectif principal de ce forum.

Il a précisé qu’un espace d’exposition a été aménagé dans le cadre du forum, réunissant plus de 50 artisans aux besoins spécifiques, leur permettant de présenter leurs produits et leurs innovations. Il estime que ce forum offrira aux participants en situation de handicap l’occasion d’exposer au grand public leurs créations.