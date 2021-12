En 2021, Renault Trucks a fait évoluer ses gammes hautes T, T High, C et K et a apporté des améliorations majeures en termes de confort de conduite, de confort de vie à bord, de sécurité mais également de productivité. Il s’agit de la plus importante évolution depuis le renouvellement total des gammes du constructeur en 2013.

Ces véhicules ont été lancés mondialement le 8 juillet 2021 y compris pour les versions Euro III et Euro V à l’export avec les mêmes prestations et fonctionnalités premium qu’en Europe, mais surtout des avancées majeures en termes de garantie constructeur et connectivité.

Les premiers véhicules des gammes C et K commercialisés en Tunisie sont désormais disponibles pour les clients sur le territoire.

Des véhicules 100% connectés

Avec le millésime 2021, tous le véhicules des gammes Euro 3 C et K commercialisés en Tunisie seront connectés. Pour promouvoir cette connectivité en Tunisie, Renault Trucks offre 1 an d’abonnement à Optifleet, le logiciel de gestion de flotte développé par le constructeur en version web ou mobile.

Optifleet permet aux transporteurs et gestionnaires de parc de suivre leur flotte partout, à tout moment en mode nomade depuis leur mobile ou depuis leurs bureaux et gérer avec agilité les imprévus…

Une chaîne cinématique garantie 3 ans

En preuve de la fiabilité de ces gammes, déjà éprouvés dans les conditions de roulage et d’exploitation les plus sévères dans le monde, le constructeur garantie désormais 3 ans la chaîne cinématique des nouveaux modèles C et K Euro III dans la limite de 450 000 km. La garantie sur le véhicule complet est de 1 an.

Un plan de maintenance sur mesure connecté et dynamique

Pour prolonger les performances d’origine du véhicule, Renault Trucks propose un plan de maintenance spécifique, sur-mesure (PMS) adapté à l’usage de chaque véhicule. Grâce à la connectivité et aux remontées télématiques en temps réel du kilométrage, des heures-moteur et de la consommation de carburant, la planification des opérations de maintenance devient dynamique et réajustée automatiquement de manière hebdomadaire.

Une offre complète de contrats de service

Apporter plus de sérénité à ses clients en garantissant la mobilité constante de leur flotte, tel est l’objectif de Renault Trucks. (…) Éprouvée depuis 4 ans en Tunisie, cette offre permet une optimisation de la disponibilité des véhicules et donc une amélioration de la productivité des clients… Un contrat de maintenance permet de réduire considérablement les coûts de l’entretien et les arrêts imprévus avec un maximisant le temps d’exploitation pour les transporteurs.

Un design extérieur plus affirmé pour la fierté et la sécurité

En 2021, Renault Trucks fait évoluer le design extérieur de sa gamme C. Les véhicules adoptent un style plus affirmé…

Une sécurité renforcée du conducteur, de son chargement et des usagers de la route

Les nouveaux Renault Trucks C sont équipés de série de feux LED. Plus proche de la lumière naturelle, la lumière LED permet au conducteur de mieux percevoir les contrastes et les couleurs. La visibilité de nuit et donc la sécurité s’en trouvent nettement améliorées…

Un confort de conduite et de vie à bord accru

– Une nouvelle colonne de direction à orientation multidirectionnelle

– Une nouvelle offre de sièges modulaire

– Une capacité de rangement augmentée

– Un espace de repos repensé, pour se sentir comme chez soi.

À propos de Renault Trucks

Héritier de plus d’un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport une gamme de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services adaptés aux métiers de la distribution, de la construction et de la longue distance.

Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée procurent une productivité accrue et des coûts d’exploitation réduits.

Renault Trucks distribue et entretient ses véhicules à travers un réseau de plus de 1 500 points de service dans le monde. La conception et l’assemblage des camions Renault Trucks, ainsi que la production de l’essentiel des composants sont réalisés en France.