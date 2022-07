ENNAKL Automobiles, importateur officiel en Tunisie des marques VW, VWU, AUDI, SEAT, PORSCHE, SKODA et CUPRA, a le plaisir d’annoncer en ce 1er juillet 2022 le lancement de la marque française de camions Renault TRUCKS.

Renault Trucks est l’un des principaux constructeurs mondiaux de poids lourds avec plus de 51 000 véhicules vendus en 2021 dans le monde.

Il propose aux professionnels du transport et aux collectivités une offre complète de solutions de transport, incluant les véhicules, les services d’entretien et de réparation avec pièces d’origine ou reconditionnés, ainsi que son système de gestion de flotte connectée Optifleet.

La gamme de produits de Renault Trucks est adaptée aux métiers de la distribution, de la construction et de la longue distance. Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée procurent une productivité accrue et des coûts d’exploitation réduits.

Renault Trucks distribue et entretient ses véhicules à travers un réseau de plus de 1 500 points de service dans le monde dont désormais ENNAKL Automobiles.

Les équipes commerciales et techniques d’ENNAKL Automobiles mettent en exergue au quotidien leurs compétences professionnelles et relationnelles dans le but de satisfaire les clients et leurs attentes.

Plus spécifiquement, les ingénieurs et techniciens après-vente ont tous été formés aux caractéristiques propres à la marque Renault TRUCKS afin de garantir un service fiable et de qualité.

ENNAKL Automobiles vous invite donc à venir découvrir la gamme de Renault Trucks sur son site de la Charguia II et vous assure aussi d’une expérience client inégalable dans le cadre des activités après-vente situées sur le même site.

ENNAKL automobiles : Leader du marché des véhicules légers