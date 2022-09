Ennakl Automobiles et Renault Trucks sont encore une fois au rendez-vous de l’excellence et de la haute performance à travers l’annonce d’un nouveau partenariat qui vient consolider le large portail des marques commercialisées par le concessionnaire tunisien.

L’importateur leader du marché de véhicules neufs en Tunisie en 2021 a eu le plaisir d’organiser, le 5 septembre 2022, l’événement de lancement de la marque française de poids lourds “Renault Trucks“ en présence de Bruno Blin, président directeur général de Renault Trucks, Abdellatif Hmam, président du Conseil d’administration d’Ennakl Automobiles, Ibrahim Debache, directeur général d’Ennakl Automobiles, de la presse locale ainsi que des clients et partenaires de la marque.

À travers ce partenariat, Ennakl Automobiles poursuit sa quête vers l’excellence et développe davantage sa stratégie commerciale basée sur l’innovation et la promotion d’une meilleure expérience client avec l’un des géants du marché des poids lourds, dont le volume des ventes a dépassé 51 000 véhicules à l’échelle internationale en 2021.

Héritier de plus d’un siècle de savoir-faire et partenaire historique d’Ennakl Automobiles entre 1965 et 2012, Renault Trucks propose aux professionnels du transport et aux collectivités une offre 360° de solutions de transport englobant les véhicules, les services d’entretien et de réparation, ainsi qu’un système de gestion de flotte connectée reposant sur des technologies avancées (Optifleet).

Le nouveau site de Renault Trucks au sein d’Ennakl Automobiles à la Charguia 2 est désormais prêt à vous accueillir et à vous faire découvrir une panoplie de modèles existants (Gammes C, K ou D) et de services après-vente (entretien, réparation, vente de pièces de rechange…) via un accompagnement privilégié par les équipes commerciales et techniques qui ont pour seul objectif de vous satisfaire et vous garantir un service fiable et personnalisé.

N’hésitez pas à découvrir toutes les nouveautés de la marque Renault Trucks sur notre site web www.renault-trucks.tn