Stephen Ashcroft, ressortissant britannique, apporte plus de 25 ans d’expérience en gestion acquise comme responsable dans les domaines de l’acquisition des biens et services et domaines connexes.

Il rejoint la Banque après une carrière chez AECOM, un cabinet Fortune 500 de conseil en infrastructure multinationale. Il était auparavant directeur commercial de NEOM, en Arabie saoudite, le plus grand programme de construction du monde jamais réalisé (500 milliards de dollars), pour construire la ville la plus moderne du monde.

Il avait pour mission de diriger la stratégie d’acquisition de biens et services, d’administration des contrats et de gestion du changement dans toutes les catégories de dépenses pour l’ensemble du programme de construction.

Stephen Ashcroft est titulaire d’une maîtrise en gestion de l’université de Liverpool (Royaume-Uni, 2005) et d’une licence en ingénierie de l’université de Coventry (Royaume-Uni, 1990). Il est membre du Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS), expert reconnu en acquisition de biens et services et auteur du manuel du CIPS sur la passation de marchés dans le secteur public, entre autres ouvrages.

Il a occupé plusieurs fonctions chez AECOM dont celle de directeur associé, responsable de la gestion commerciale et des contrats (2015-2016), à Jeddah Metro, où il était expert en matière d’acquisition, de gestion commerciale et des contrats, dans le cadre de la conception et de la construction du plus grand programme de transport public au monde : réseau ferroviaire, métro, autobus, tramway et ferry, le tout doté d’un budget de 4,2 milliards de dollars.

Il a également travaillé en tant que directeur, chargé du conseil en passation de marchés (2016-2019), pour maximiser l’impact humanitaire du programme de secours en cas de catastrophe et d’aide au développement du gouvernement britannique en Afrique et en Asie d’un montant de 29 milliards de livres sterling.

À ce titre, il a dirigé et exécuté des projets de passation de marchés, en tant que responsable des attributions précontractuelles, de la gestion de projets et des contrats, de tout le processus, de l’idée de projet de passation de marchés à la clôture commerciale.

Ashcroft a également travaillé comme directeur des contrats et des acquisitions de 2019 à début 2021. Il a dirigé la transformation de quatorze postes frontaliers terrestres des services de l’immigration et des douanes de l’Arabie saoudite, une composante importante de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite (un projet de transformation de l’infrastructure d’un montant d’un milliard de dollars).

Il a fait partie de l’équipe de direction de six personnes du bureau de gestion du programme de l’Autorité fiscale et douanière saoudienne, et a reçu la distinction de « Personnalité de projet d’infrastructure de l’année » lors de la semaine de la construction Saudi Arabia Awards 2021.

Avant de rejoindre AECOM, Ashcroft a occupé diverses fonctions de conseil en acquisition de biens et services au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. Il a notamment mis au point le manuel global des acquisitions de la Deutsche Bank pour un projet de 400 personnes, en concevant et en établissant une stratégie de gestion de l’acquisition de biens et services pour chaque catégorie de biens, services et travaux.

En outre, il a travaillé pour plusieurs ministères du gouvernement du Royaume-Uni, y compris pour le ministère du Développement international en tant que conseiller de confiance pour la passation de marchés dans le cadre de la construction d’un aéroport et des infrastructures connexes à Sainte-Hélène, un territoire d’outre-mer du Commonwealth britannique, rendant personnellement compte des résultats au ministre de tutelle.

Pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012, Ashcroft a conçu et mis en œuvre un programme de collaboration à l’intention des entreprises participantes : il a collaboré avec un millier d’entreprises, y compris de petites et moyennes entreprises, des entreprises à vocation sociale et des organisations à but non lucratif cherchant à obtenir des contrats pour les Jeux Olympiques de Londres, soit un programme primé qui a été exécuté grâce à la sensibilisation aux politiques et procédures de gestion de l’acquisition de biens et services (y compris des portails d’acquisition de biens et services).

En commentant sa nomination, Ashcroft a déclaré : « Rejoindre la Banque africaine de développement comble une aspiration professionnelle à tirer partie de mon expérience dans un contexte où l’on est motivé par la finalité. L’équipe du Département des services généraux et achats et moi-même sommes motivés par la vision du président Adesina pour la Banque et l’Afrique. Nous nous engageons pleinement à travailler avec nos parties prenantes, y compris l’équipe de la Haute Direction, afin d’accroître la valeur des actifs, des ressources, des relations et de la chaîne d’approvisionnement pour permettre à la Banque de mener sa mission de développement durable ».

S’exprimant sur la nomination de Stephen Ashcroft, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina, a déclaré : « Je suis ravi de nommer M. Stephen Ashcroft au poste de directeur du Département des services généraux et achats de la Banque. M. Ashcroft est un professionnel très expérimenté qui apporte une expertise mondiale à ce poste où il assurera le leadership en vue d’une gestion efficace des services généraux, de l’immobilier et des actifs de la Banque, ainsi que des services d’acquisition de biens et services institutionnels ».